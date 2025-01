Netflixで配信されている韓国ドラマ「夫婦の世界」「わかっていても」などに出演する人気女優のハン・ソヒさん(31)がインスタグラムを更新し、ブロンドヘアを公開した。世界中のファンから「神々しい」「完璧な女神だ」などとコメントが寄せられている。【写真】ブロンドヘア姿を公開したハン・ソヒさんハン・ソヒさんは 2016年にSHINeeの楽曲「Tell Me What To Do」のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ「