DeNA¤Ï17Æü¡¢¡Ö2025 SPRING CAMP Supported by ¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡×¡ÊAÈÉ:µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¡¢BÈÉ:±âÈþ¥­¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£AÈÉ¡¦BÈÉ¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¡ÚAÈÉ:µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¡Û2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë~2·î24 Æü¡Ê¿¶µÙ¡¦·î¡Ë¡ãÅê¼ê¡äÅì¹î¼ùÃÝÅÄÍ´°ËÀªÂçÌ´Âç´Ó¿¸°ì»°Åè°ìµ±¾®±à·òÂÀ»³粼¹¯¹¸ºäËÜÍµºÈµÈÌî¸÷¼ù¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¾¾ËÜÎ¿¿Í¿¹Í£ÅÍ¼ã¾¾¾°µ±¾¾ËÜÎ´Ç·²ðA.¥¸¥ã¥¯¥½¥óÉÍÃÏ¿¿À¡ÃæÀîñ¥ÀÐÅÄÍµÂÀÏºR.¥¦¥£¥Ã¥¯µÜ¾ëÂìÂÀ´äÅÄ