¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ¡¢À¹ÅçÎÇÂçÊá¼ê¡Ê20¡Ë¤¬Âå¤¨¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤òº£¥ª¥Õ¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Í­¸¶¹ÒÊ¿¤¬Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤¦¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²ÃÃæ¡£¥¨¡¼¥¹¤È¼ã¼ê¤Î°éÀ®Êá¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¤¢¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥°»²²Ã¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¿¹¹ÀÇ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í­¸¶¤Î¼«¼ç¥È¥ì»²²Ã¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿¤È¤Ê