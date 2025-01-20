JR SKISKI¤Î¿·CM¡ÖÇò¤ÈÇ®¡£¡×¤¬¡¢1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤ÈÀÄÌÚÍ®¤¬¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Î¡¼¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë±ÇÁü¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¿·CM¤Ï¡ÖÇò¤ÈÇ®¡£¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤ÈÀÄÌÚÍ®¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¹¥Î¡¼¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£CM¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¡¢»£±Æ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÀã»³¤ò