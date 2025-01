イングランド南部に埋葬された約50人のケルト系イギリス人のDNA分析を行った結果、西暦43年頃にローマ帝国がイギリスに侵攻する前後には女性が権力を握っていたことがダブリン大学トリニティカレッジなどの研究チームによって判明しました。Continental influx and pervasive matrilocality in Iron Age Britain | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-08409-6Ancient genomes reveal an Iron Age society centred o