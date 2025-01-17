´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢¾¯½÷»þÂå¤ÎSooYoung¡Ê¥¹¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢NiziU¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥ä¤¬¹æµã¡ª¥Ë¥Ê¡õ¥¢¥ä¥«¤â´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ë¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¢£¥Ë¥Ê¡õ¥¢¥ä¥«¤â´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Òº£