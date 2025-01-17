ÇÐÍ¥¡¦¶âÅÄÌÀÉ×¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö£Ô£È£Å£Ò£É£Ç£È£Ô£Í£Á£ÎÀµµÁ¤ÎÃË¡×¡ÊÂð´Ö¹§¹Ô´ÆÆÄ¡¢£²·î£±Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ðÊÔ¤¬£±£·Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶âÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¼Ô¤¬¥Ð¥«¤ò¸«¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÀµµÁ¤ò´Ó¤¯ÃË¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÃæÂ¼ÀµµÁ¡×¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÂ¼¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤òÆÍ¤­¿Ê¤à¡½¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é