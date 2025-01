Image: Max Planck Institute for Solar System Research (Alexey Chizhik) via Gizmodo US 2024年5月と10月に発生した観測史上最大規模の太陽フレア。宇宙ではこの何百倍、いや何千倍の規模にもなる「スーパーフレア」が、これまで考えられてきたよりもずっと頻繁に起こっていることが最新の研究から明らかになりました。太陽フレアって?太陽フレアとは太陽の表面で発生する大爆発。NASA