¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï£±·î17Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤ë¡£¡ÖËÜÆü¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ£±.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ë´ÆÆÄ¡¦Á´Áª¼ê¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌºÒÅöÆü¤Ë½éÎý½¬¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ³§¤µ¤Þ¤È¥È¥â¥ËÊâ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª1995Ç¯£±·î17Æü¡¢£µ»þ46Ê¬¡£¿Ì