´Ú¹ñ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬5½µÏ¢Â³Âè1°Ì¡¢750Ëü¿Í¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡Ê2024Ç¯12·î26ÆüKOFICÄ´¤Ù¡Ë¤·¤¿±Ç²è¡ØI,THE EXECUTIONER¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¤ò¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó ¶§°­ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¤È¤·¤Æ4·î11Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÆÆÄ¿Ø¤«¤é¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¡¢4·î4Æü¤«¤éÁ°ºî¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ù¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾å±Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤¿