ÆüËÜ¡¦ÂÐÇÏ¤Ç£²£°£±£²Ç¯£±£°·î¤ËÅð¤Þ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤ËÌ©¤«¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¹âÎï»þÂå¤Î´ÑÀ¤²»Êî»§ºÁÁü¤Î½êÍ­¸¢¤òÆüËÜÂ¦¤ËÁá¤±¤ì¤Ð£²£´Æü¤Ë°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤ëÊý°Æ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊ©Áü¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿ÂÐÇÏ¤Î»û±¡¡¦´Ñ²»»û¤ÈÂÐÇÏ»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡¢¸½ºßÊ©Áü¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¹ñÎ©Ê¸²½ºâ¸¦µæ½ê¤òË¬Ìä¤·¤ÆÊ©Áü¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½êÍ­¸¢°ú¤­ÅÏ¤·¤Î¼êÂ³¤­¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÊ©Áü¤Î½êÍ­¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤­