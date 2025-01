香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催! 香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025「Mickey and Friends Year of the Snake Processional」 公演場所:メインストリートUSA公演期間:2025年1月17日から2月16日香港ディズニーラン