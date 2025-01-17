Andrea Shalal¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó£±£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - À¤³¦¶ä¹Ô¤Ï£±£¶Æü¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÀ¯¸¢¤¬Á´¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò£°¡¥£³¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È²¡¤·²¼¤²¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»î»»¤·¤¿¡£À¤¶ä¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤È£²£°£²£¶Ç¯¤Î¤¤¤º¤ì¤â£²£´Ç¯ÊÂ¤ß¤Î£²¡¥£·¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆ