¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ·¼ÂÀ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Ä²³è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ö¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆþÍáºÞ¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥Ð¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¡ÖN.¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡ÊN.HOOLYWOOD¡Ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÈø²ÖÂçÊå¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥¹¥ê¡¼¥×¥Ð¥¹¤Ï¡¢5¼ï¤ÎÀ¸Ìô¤È2¼ï¤Î²¹ÀôÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£ÆÈ¼«½èÊý¤Ë¤è¤ëÍ­¸úÀ®Ê¬¤¬²¹Íá¸ú²Ì¤ò¹â¤á¡¢ÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£5¸ÄÆþ¤ê¤È15¸ÄÆþ¤ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê