初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。今回は、海外のレストランなどで「How did it taste?」や「How was it?」と、料理が美味しいかどうかを聞かれたときの返し方を解説します。「Good.」や「Yummy.」など、いつもワンパターンな返答になっている人も多いのでは? そ