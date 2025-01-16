ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¡Ê24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¹â¹»À¸¸ÂÄê»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¡ª´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õÇòÀÐËã°á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¡¢´ÖµÜ¤ÈÇòÀÐ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë´Ø·¸¾å¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÈMC¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Ìî¿ð¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤«¤éNG¤Ê¤·¤Ç¼ÁÌä¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤Î¼ÁÌä¼Ô¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦