2025年1月4日より放送中のアニメ『ニートくノ⼀となぜか同棲はじめました』の第3話あらすじ＆先行カットが到着！TikTok でも⼤バズり中の今クール注⽬作をチェックしよう。原作・⼩⿓、⼋⽊⼾マトによる、ニコニコ静画やSNSにて話題沸騰中の漫画『ニートくノ⼀となぜか同棲はじめました』。TikTok に投稿された動画は250万回再⽣を突破し、いいね数は驚異の30万超