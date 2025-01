神戸出身のバンド・Fear, and Loathing in Las Vegas(フィアー アンド ロージング イン ラスベガス)が、神戸を拠点に活動するラグビーチーム「コベルコ神戸スティーラーズ」の公式チームソング『Song of Steelers』を制作しました。楽曲への思いや、2025年3月開催の主催フェス『MEGA VEGAS 2025』について、加古川市出身のメンバー・So(Vo)に聞きました。【写真】神戸出身のバンド「Fear楽曲制作のため試合観戦「一体感がすご