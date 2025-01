パワフルでオリエンタルなヴォーカルと大地をのたうつような重厚なグルーヴで高密度に展開していくエクストリームかつプログレッシヴなドゥーム・サウンドで注目のUKプログレッシヴ・ドゥームメタル・バンド・ローウェンが遂に日本上陸。アルバム『Do Not Go To War With The Demons Of Mazandaran』を3月5日にリリースする。このアルバムは、UKの老舗HR/HM専門メディア『METAL HAMMER』の2024年ベスト・プログレッシヴ・メタルア