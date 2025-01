ネガティブな記憶やトラウマ的なフラッシュバックを消すことは、精神衛生の改善につながる可能性があります。香港大学のTao Xia氏らの研究により、ポジティブな記憶を活性化させ上書きすることで、ネガティブな記憶を弱めるという手法が発見されました。Aversive memories can be weakened during human sleep via the reactivation of positive interfering memories | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2400678121Rese