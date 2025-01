The Libertinesのピーター・ドハーティが、9年ぶりのソロアルバム『Felt Better Alive』を5月16日にStrap Originalsからリリースする。あわせて、同作よりタイトル曲「Felt Better Alive」を先行配信。同楽曲のMVも公開された。 (関連:【映像あり】ピーター・ドハーティ、ソロアルバムよりタイトル曲「Felt Better Alive」MV) 「Felt Better Alive」のMVを監督したのは、フラ