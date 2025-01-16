¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î°áÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤Î²ø±é¡ª¿·¶­ÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡×TBS¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ç ²Ö°æÎïÆà¤ò±é¤¸¤ë½ÂÃ«¡£¡Ö¿ÍºÊ»Ò»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤ª²È¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Î»þ¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ÊåºÎï¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿Æü¤Ã¡Ë¤¤¤è¤¤¤èTVÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·