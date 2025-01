2024年にノーベル化学賞を受賞したワシントン大学のデヴィッド・ベイカー教授が率いる研究チームが、AIによるタンパク質の3次元構造予測を用いて、ヘビ毒に含まれる毒素の一部を阻害できる新しいタンパク質を設計したと発表しました。De novo designed proteins neutralize lethal snake venom toxins | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-08393-xResearchers use AI to design proteins that block snake venom t