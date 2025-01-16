ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¡¼¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOMETHING¡×¤Î2025Ç¯¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¡¢ÇòT¡õ¥¸¡¼¥ó¥º¡ß´ã¶À¥³¡¼¥Ç¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â1970Ç¯Âå¡¢¼«Í³¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¼ã¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£¡ÖSOMETHING¡×¤Ï¡¢79Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦È©¤¶¤ï¤ê¡¦¿§¹ç¤¤¡¦É÷¹ç¤¤¤òÄÉµá¤·¡¢¡Ö½÷