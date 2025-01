ATEEZがデビュー後初めてKSPO DOMEの舞台に立つ。【写真】ATEEZ・ソンファ、“妖艶”SHOT1月15日、所属事務所のKQエンターテインメントは公式SNSにワールドツアー「TOWARDS THE LIGHT:WILL TO POWER」のフィナーレであるソウル公演開催の知らせを伝えた。今回のワールドツアーのタイトル「TOWARDS THE LIGHT:WILL TO POWER」は、皆が自分だけの光を持っており、その光に向かって進もうという意味を含んでいる。昨年、ソウル、日