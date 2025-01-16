¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï16Æü¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯7·î12Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌîµåÃæ·Ñ¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2025¡×¤Ï¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°µð¿Í¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î°ËÆ£¤ÎÅêµå¤ò¡Ö"°ËÆ£Í¥Êå" 1²óÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¥³¡¼¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥­¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ