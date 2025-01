「2024-25 大同生命SVリーグ」の女子は1月18日(土)から19日(日)にかけて、計7つのカードが実施される。 「MUFG SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2024-25 ISHIKAWA」前最後の試合となる今節は、アランマーレ山形 vs ヴィクトリーナ姫路、クインシーズ刈谷 vs SAGA久光スプリングス、Astemoリヴァーレ茨城 vs 埼玉上尾メディックス、NECレッドロケッツ川崎 vs 岡山シーガルズ、東レア