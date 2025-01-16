長崎県新上五島町の製麺業者でつくる「五島手延うどん協同組合」は、一般的なうどんに比べて食物繊維を約3倍含む新商品「食物繊維入り五島手延うどん」を開発した。昨年11月末の発売直後から人気を集め、初回生産の7200食（3600袋）は完売。追加生産の準備を進めている。食物繊維を多く含んだ小麦粉を生産する日清製粉（東京）から相談を受けた組合が、約10カ月かけて開発した。組合の橋口文信参事は「アゴだしになじむ商品を