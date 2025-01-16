阿部亮平が自身のInstagramを更新。Snow Manのアルバム『RAYS』のリードトラック「EMPIRE」のMV撮影地、スペインでのプライベートショットを公開した。 【画像＆動画】カタルーニャ音楽堂を訪れた阿部亮平（全5枚）／【画像】サグラダ・ファミリア前でピースする阿部亮平／【画像】サグラダ・ファミリア前で“ラヴィットポーズ”をする宮舘涼太＆佐久間大介 ■ひとりでカタルーニャ音楽堂を