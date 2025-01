iOS・iPadOS向けBlueskyクライアント「Skeets」を開発したゼバスティアン・フォーゲルザング氏が、同じコードを活用して、Bluesky用写真共有アプリ「Flashes」の開発を進めていることがわかりました。Bluesky is getting its own photo-sharing app, Flashes | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/15/bluesky-is-getting-its-own-photo-sharing-app-flashes/「Flashes」はATプロトコルを利用したBluesky向けの写真共有アプ