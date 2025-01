アメリカ食品医薬品局(FDA)が2025年1月15日に、合成着色料の「赤色3号」を食品および服用薬に使用することを禁止すると発表しました。その理由として、当局はラットを用いた動物実験で赤色3号が発がん性を及ぼすことが判明したためと説明していますが、「赤色3号がラットにがんを引き起こす仕組みは人間では発生しません」とも発表しています。FDA to Revoke Authorization for the Use of Red No. 3 in Food and Ingested Drugs |