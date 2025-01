Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は1月13日(現地時間)、「Microsoft Edge could soon load PDF faster on Windows 11, especially low-end PCs」において、Microsoft Edgeに搭載されたPDFリーダーが廉価なコンピューター向けに高速化される可能性があると伝えた。Microsoft Edge could soon load PDF faster on Windows 11, especially low-end PCs.