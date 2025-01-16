(ºÇ½ªÃÊÍî¤ËÃ¦»ú¤òÊä¤Ã¤ÆºÆÁ÷¤·¤Þ¤¹)Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÇ§¾ÚÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÆÅö¶É¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À©ºÛ¶â¤ÏÁí³ÛÌó£±£²²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸£·£µ²¯±ß¡¢£±¥É¥ë¡á£±£µ£¶¡¥£³£°±ß¤Ç´¹»»¡Ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÃæ´Ö·è»»»þ¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÀøºßºÄÌ³¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥ÀÏÂ²ò¶âÅù¤Ç£²£³£°£°²¯±ß¤ò°úÅö¶â¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÂ²òÁ´ÈÌ¤Ë¤«¤«¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤È¤Î·º»öÏÂ²ò¤ÇÁí³Û£µ²¯£²