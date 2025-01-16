雇用統計（12月）09:30 結果5.63万人 予想1.8万人前回3.56万人（雇用者数) 結果4.0% 予想4.0%前回3.9%（失業率) 結果-2.37万人 予想N/A前回5.26万人（正規雇用者数) 結果8.0万人 予想N/A前回-1.7万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)