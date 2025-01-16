■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7049) 識学 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム (5246) エレメンツ 東証グロース (3608) ＴＳＩＨＤ 東証プライム (2695) くら寿司 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7678) あさくま 東証スタンダード (4478) フリー 東証グ