東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.33高値8.36安値8.30 8.42ハイブレイク 8.39抵抗2 8.36抵抗1 8.33ピボット 8.30支持1 8.27支持2 8.24ローブレイク シンガポールドル円 終値114.46高値115.63安値114.34 116.57ハイブレイク 116.10抵抗2 115.28抵抗1 114.81ピボット 113.99支持1 113.52支持2 112.70ローブレイク 香港ドル