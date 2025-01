北朝鮮にとって「仮想通貨の窃盗」は重要な外貨獲得手段の1つとなっています。2024年は「DMMビットコイン」からの不正流出を含め、世界で6億5900万ドル相当の仮想通貨が、北朝鮮が関与するハッカーによって盗まれたとみられています。Joint Statement on Cryptocurrency Thefts by the Democratic People’s Republic of Korea and Public-Private Collaboration - United States Department of Statehttps://www.state.gov/o