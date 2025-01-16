疑惑を追及された政治家の“迷言”といえば、「記憶にございません」。久々に永田町へ返り咲いたこの御仁も、同様の言い訳をするのだろうか。かつて税金の無駄遣いを舌鋒鋭く批判していた日本保守党の共同代表・河村たかし氏（76）。その言行不一致を問う。＊＊＊【写真を見る】「82平米で約9万円」当時批判にさらされた赤坂議員宿舎昨年末、都心に建つ衆議院赤坂議員宿舎への入居が決まった際、河村氏は自身のSNSでこう呟