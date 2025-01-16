NY株式15日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均43221.55（+703.27+1.65%） S＆P5005949.91（+107.00+1.83%） ナスダック19511.23（+466.84+2.45%） CME日経平均先物38780（大証終比：+390+1.01%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は７００ドル超の大幅続伸。取引開始前に発表になった米大手銀決算と米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、本日の米株式市場は買い戻しを強めている。