¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å9»þ54Ê¬¡Ë¤¬15Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ç´Ú¹ñ¤Î¹âÁÜÄ£¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬¡¢ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿·ÅÞ¡Ö´õË¾¤ÎÆ»¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀÐ´Ý¿­Æó»á¡Ê42¡Ë¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤ÏºòÇ¯12·î17Æü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡×Æâ¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¸å¤Ë¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥¤