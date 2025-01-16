【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「誰よりも楽しみたい！」（Travis Japan松田元太） Travis Japanのあらたな冠番組『Travis Japanのバラエティだぜ!!』が、中京テレビ（東海エリアローカル）にて1月22日24時54分より毎週水曜に放送。 このたび、Prime Videoでの配信も決定。1月17日0時より毎週金曜に配信される。 番組では、Travis Japanがあらたな武器を身につけるべく王道のバラエティ芸に挑み、その様子を“