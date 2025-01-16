【モデルプレス＝2025/01/16】Travis Japanの新たな冠番組『Travis Japanのバラエティだぜ！！」が、中京テレビで1⽉22⽇深夜24時54分より毎週水曜に放送（※東海エリアローカル）となるほか、1⽉17⽇0時より毎週⾦曜にPrime Videoでの配信も決定。＃1では、お笑いタレントの永野が登場する。【写真】トラジャ松田元太、1週間で10kg減◆永野、七五三掛⿓也の“強⽕担”に同番組では、Tr