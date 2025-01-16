▽練習試合（１５日、三保） 清水４―１岳南Ｆモスペリオ ※３０分×２本Ｊ１清水エスパルスは１５日、三保で東海社会人１部・岳南Ｆモスペリオと練習試合（３０分×２本）を行い、４―１で実戦２連勝とした。今季、韓国・ソウルイーランドＦＣから完全移籍で加入したＭＦ小塚和季（３０）が２本目から出場し、“移籍１号”を含む１ゴール１アシストをマーク。１本目にはＭＦ乾貴士（３６）も今季初得点を決めるなど、新戦力と