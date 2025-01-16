Àîºê½Å¹©¶È¡ÊËÜ¼Ò¡¦¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤«¤éÃæ¹ñ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃËÀ­¼Ò°÷¡ÊÅö»þ35ºÐ¡Ë¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àîºê½Å¹©Â¦¤¬³¤³°¤Ç¤Î²á½Å¤Ê¶ÈÌ³¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊüÃÖ¤·¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Î°äÂ²¤¬Æ±¼Ò¤òÁê¼ê¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ï15Æü¡¢°äÂ²¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤Ï¹µÁÊ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È½·è¸À¤¤ÅÏ¤·Á°¤Î¿À¸ÍÃÏºÛË¡Äî¡Ò2025Ç¯1·î15Æü ¸áÁ°10»þ56Ê¬ ¢¨ÂåÉ½»£±Æ¡ÓÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è