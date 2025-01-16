イスラエルとイスラム組織ハマス、ガザ停戦で合意 19日に発効へロイター

イスラエルとイスラム組織ハマス、ガザ停戦で合意 19日に発効へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • イスラエルとイスラム組織ハマスが15日、ガザでの停戦で合意した
  • 停戦交渉を仲介したカタールの首相は会見で、19日に発効すると発表
  • 第1段階では女性や子どもらイスラエル人の人質33人が解放される見通しだ
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 鶴瓶が語った中居の女性トラブル
  2. 2. 中居の問題 新たな被害者が告白
  3. 3. 中居「公開セクハラ」に批判殺到
  4. 4. 松本の発言「明らかにおかしい」
  5. 5. 恋人男性が逮捕 片瀬里奈の現在
  6. 6. 全裸で手招き 女子アナは拒絶か
  7. 7. 羽田で職員平手打ちか 医師逮捕
  8. 8. 中居降板 後任浮上した後輩の名
  9. 9. 中居正広 年末に地元で悪酔いか
  10. 10. 三菱UFJ事件 女を知る人物が証言
  1. 11. 首切断 刺されて謝罪繰り返す
  2. 12. 同僚の水筒に尿入れたか 男逮捕
  3. 13. 南海トラフ 発生率80%に引き上げ
  4. 14. 地震で娘は生き埋め 父の後悔
  5. 15. 伊藤かずえの近影「マツコかと」
  6. 16. クロちゃん 恋人にプロポーズへ
  7. 17. 優先席問題で炎上 改めて説明
  8. 18. 深夜のTDRでいびき 入園で行列
  9. 19. 炊飯器「早炊き」味への影響
  10. 20. クロちゃん 収録中に衝撃事態
  1. 1. 羽田で職員平手打ちか 医師逮捕
  2. 2. 三菱UFJ事件 女を知る人物が証言
  3. 3. 首切断 刺されて謝罪繰り返す
  4. 4. 同僚の水筒に尿入れたか 男逮捕
  5. 5. 地震で娘は生き埋め 父の後悔
  6. 6. 南海トラフ 発生率80%に引き上げ
  7. 7. 深夜のTDRでいびき 入園で行列
  8. 8. ススキノ首切断 事件当日の全貌
  9. 9. 競泳女性を盗撮? 透過機器使用か
  10. 10. 映画入場特典で「大凶」賛否の声
  1. 11. 琵琶湖で発見...学生が意識不明
  2. 12. 橋下徹氏 石丸氏新党に疑問呈す
  3. 13. 三菱UFJ元行員 判明した窃盗手口
  4. 14. 札幌首切断「2秒間に9回刺した」
  5. 15. 高須氏 女子医のプーチンに言及
  6. 16. ディズニー強制退園 運営が回答
  7. 17. 「なんとなく不調」症状トップは
  8. 18. 逮捕の元行員 夫は億超え資産家?
  9. 19. 首切断 動画で殺害状況明らかに
  10. 20. 空港職員に暴行 反ワク界隈騒然
  1. 1. 喧嘩上等? 石丸氏が会見で糾弾
  2. 2. 玉木氏と不倫か 元グラドルの今
  3. 3. 賞味期限10年前…実家帰り娘絶句
  4. 4. 黒田清子さん 夫の退職先送りに?
  5. 5. 妻の不倫相手からまさかの一言
  6. 6. 男子校あるある「困ったら全裸」
  7. 7. 茶色く変色…彼女との風呂で失態
  8. 8. 愛子さま ティアラ新調を4年辞退
  9. 9. 政界再編のシナリオとポスト石破の行方――夏の参院選で自民大敗なら玉木首相誕生!?
  10. 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  1. 11. 義父の介護押し付けられ「復讐」
  2. 12. 林官房長官「重大な関心をもって注視」…韓国大統領の拘束受け
  3. 13. LINEが50件以上…義母メンヘラ化
  4. 14. 中谷防衛相　英空母打撃群への「武器等防護」の適用調整表明　欧州では初
  5. 15. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
  6. 16. 橋下氏 金美齢氏にクソババア
  7. 17. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  8. 18. 良い子に…佳子さま過去の誓い
  9. 19. 1日で元がとれるサブスクが話題
  10. 20. 音喜多駿氏 落選後の悲しい現実
  1. 1. 3分間「死亡」男性が見た地獄
  2. 2. ロス山火事 消防士「もう限界」
  3. 3. トランプ氏そっくり 男性人気に
  4. 4. ロス山火事 米女優の遺体を発見
  5. 5. 日本人6人監禁か 精神的な虐待も
  6. 6. 日本は1945年に学んでない…痛烈
  7. 7. 無人機の群れ 戦死北兵士の文書
  8. 8. 米が日本製鉄を目の敵にするワケ
  9. 9. イスラエルとハマス 停戦に合意
  10. 10. 韓俳優 18歳下の日本人妻が出産
  1. 11. 暴行でお尻変色 日本人も監禁
  2. 12. 韓国政府庁舎付近で男性が自殺か
  3. 13. ウ 早期停戦以外の選択肢はない?
  4. 14. ロス火災 民間消防士の時給31万
  5. 15. 尹大統領「戒厳は犯罪ではない」
  6. 16. 日本経済 90年代以降停滞のワケ
  7. 17. 米 着色料「赤色3号」使用禁止
  8. 18. 拘束された尹大統領 供述を拒否
  9. 19. 韓国の反日感情 依然として強い
  10. 20. 射殺された北朝鮮兵の手紙に指摘
  1. 1. 大手企業の終身雇用 終焉は目前
  2. 2. 年賀状「終焉」日本郵便の失策か
  3. 3. 相次ぐ財務省への批判 背景は
  4. 4. 「天空の廃虚」に入居希望が殺到
  5. 5. 「家庭の廃油」セブンが回収開始
  6. 6. トヨタ車 戦場で重宝される理由
  7. 7. 暖房ONで10分車離れ…6000円罰金
  8. 8. JAL「飲酒問題」現場の驚愕実態
  9. 9. カネ無心する40代息子2人に疲弊
  10. 10. フジ「物言う株主」真っ当なワケ
  1. 11. 「ディズニー新幹線」限定運行へ
  2. 12. 任天堂「Switch2」16日に発表か
  3. 13. 救急車で搬送 軽傷なら7000円も
  4. 14. 米大物投資家 日本株全て手放す
  5. 15. 突如ガソリン5円値上げ ブチギレ
  6. 16. 転職の罠 地雷求人のヤバい文言
  7. 17. 後継者不在率 秋田が初ワースト
  8. 18. 賞味期限10年前…実家帰り娘絶句
  9. 19. セブン苦境「うれしい値」も限界
  10. 20. 白馬村に空前の不動産バブル
  1. 1. 夫の恐ろしい素顔 妻が涙の告白
  2. 2. OpenAIのクローラーボットが3Dスキャンデータ販売サイトをほぼDDoS攻撃な徹底スクレイピングでダウンさせていた
  3. 3. InstagramやFacebookの親会社であるMetaはなぜメタバースで数兆円規模の損失を出しても突き進むのか？
  4. 4. note Googleと資本業務提携
  5. 5. KindleでKADOKAWA作品がセールに
  6. 6. 自民批判の動画儲かる 月収驚き
  7. 7. マスク氏にTikTok売却 デタラメ
  8. 8. ワイモバイル向け5G対応スタンダードスマホ「OPPO Reno11 A A401OP」にAndroid 15／ColorOS 15へのOSバージョンアップが提供開始
  9. 9. カシオ 2025年1月発売のG-SHOCKを実機写真で！
  10. 10. 最大10mまで長さ調整が可能！直線的な配線作業に最適、ジョイントタイプの通線ワイヤー
  1. 11. ヨドバシカメラのECサイト　1週間も重大「システム障害」続く
  2. 12. 【コメントあり】NearMe、新サービス「MONday Airport Shuttle powered by NearMe」の運行を開始
  3. 13. 音質が好評 3000円のイヤホン
  4. 14. NEC新タブレットに辛辣 値段高い
  5. 15. 楽天モバイルが長野県の「誰一人取り残されないデジタル活用支援推進事業業務」に採択！日本郵便と連携した「スマホなんでも相談」を実施
  6. 16. 「nubia Flip 2」と「nubia Flip 5G」はどう違う？
  7. 17. １週間ぶんの献立を自動作成！　「me:new」で面倒な自炊も克服
  8. 18. 気になる部位の筋肉をピンポイントで動かす。簡単にどこでも使えるハンディ型EMS「LSHOU Mini」
  9. 19. 眠りの質を計測する「睡眠ステージ」 - Apple Watch基本の「き」Season 8
  10. 20. ハローキティ、今度はパズドラとコラボ
  1. 1. 地上波で尚弥見られない深刻理由
  2. 2. フィリーズ主砲 大谷のMVPに異議
  3. 3. 大友愛さん涙…沈黙だった理由
  4. 4. 前田大然の状況 指揮官が説明
  5. 5. メドベージェフ 多額の罰金処分?
  6. 6. 日本選手にフラれるヤ軍 嘆き節
  7. 7. 和田毅氏が引退報告 王氏の反応
  8. 8. ザックが絶賛 意外な日本人選手
  9. 9. 元千代大海の闇カジノ通いを告発
  10. 10. 大相撲で異例の珍事 場内騒然
  1. 11. 異例 元Jリーガーが秘書に転身
  2. 12. アスレチックス 桐朋・森井獲得
  3. 13. ヤ軍が日本人選手にフラれるワケ
  4. 14. 大坂と間違えられた 困惑の選手
  5. 15. 武豊 9日間の騎乗停止になり謝罪
  6. 16. 柳田「本塁打数」の75万円を寄付
  7. 17. 久保建英の日程批判に相手が応戦
  8. 18. 岡本和真が「外野直訴」した思惑
  9. 19. 16歳で164km 怪物に年齢詐称疑惑
  10. 20. 甲斐移籍の真相 SB前監督が語る
  1. 1. 鶴瓶が語った中居の女性トラブル
  2. 2. 中居の問題 新たな被害者が告白
  3. 3. 中居「公開セクハラ」に批判殺到
  4. 4. 松本の発言「明らかにおかしい」
  5. 5. 恋人男性が逮捕 片瀬里奈の現在
  6. 6. 全裸で手招き 女子アナは拒絶か
  7. 7. 中居降板 後任浮上した後輩の名
  8. 8. 中居正広 年末に地元で悪酔いか
  9. 9. 伊藤かずえの近影「マツコかと」
  10. 10. 優先席問題で炎上 改めて説明
  1. 11. クロちゃん 恋人にプロポーズへ
  2. 12. クロちゃん 収録中に衝撃事態
  3. 13. 中居の事実上クビ 各局で増加か
  4. 14. ある画像 元フジ女子アナが否定
  5. 15. 城田優の「夫婦SHOT」ネット驚き
  6. 16. 吉村崇 結婚直前に見た「正体」
  7. 17. 中居騒動に「第3の矢」フジ窮地?
  8. 18. 中西香菜、福永活也氏と結婚
  9. 19. 計算高く不遜 中居の本当の評判
  10. 20. 「黒岩メダカ」OPの謎ダンス話題
  1. 1. 「ウンナン復活」囁かれるワケ
  2. 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
  3. 3. 4年で40人 イケメンと不倫に沼る
  4. 4. 男性が離婚を後悔した瞬間
  5. 5. ロケ中に激痛も 卵巣と腸が癒着
  6. 6. インフル予防で不倫に気づいた妻
  7. 7. ラーメン完食 支払い拒否した訳
  8. 8. 都「うんこミュージアム」刷新へ
  9. 9. 女性から言われて傷つく言葉TOP3
  10. 10. 「略奪セレブ婚」の悲惨な末路
  1. 11. 略奪婚の女性 再び不倫して妊娠
  2. 12. 喧嘩別れ 男女の「天国と地獄」
  3. 13. 運動せず12kgやせ 夕食メニュー
  4. 14. 息子が自分にだけ反抗 母の本音
  5. 15. 「パパ活で稼ぐ」娘から衝撃発言
  6. 16. 男性が「性格美人」と感じる女性
  7. 17. 好きな「60代の女性俳優ランク」
  8. 18. つわりに苦しむ妻 責める夫
  9. 19. 子宮失っても性交渉を 傷つき涙
  10. 20. 違和感…不倫の源田が触れぬ一言
x