■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7049) 識学 東証グロース (5246) エレメンツ 東証グロース (3608) ＴＳＩＨＤ 東証プライム (2695) くら寿司 東証プライム (6255) エヌピーシー 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5401) 日本製鉄 東証プライム (2220) 亀田製菓 東証