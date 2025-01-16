１２日、水揚げ作業を行う養殖船（手前）と青島国家深遠海グリーン養殖試験区に設置された「深藍２号」。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）12日、水揚げ作業を行う養殖船（手前）と青島国家深遠海グリーン養殖試験区に設置された「深藍2号」。（ドローンから、青島＝新華社記者/李紫恒）【新華社青島1月15日】中国黄海の沖合約130カイリ（約240キロ）に位置する青島国家深遠海グリーン（環境配慮型）養殖試験区で