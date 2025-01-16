◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―キム・イェジュン（１月２４日、東京・有明アリーナ）スーパーバンタム級世界４団体統一王者の井上尚弥（大橋）に挑戦するＷＢＯ世界同級１１位のキム・イェジュン（韓国）が１５日、韓国で公開練習を行い「ボクシングを始めた時から世界王者になることが目標だった。今度の試合は集大成とな