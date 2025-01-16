日本のベンチャー企業の月着陸船を乗せたロケットが打ち上げです。日本発の宇宙ベンチャー企業「ispace」の月着陸船は、スペースXのロケットに搭載され、日本時間の15日午後3時過ぎに、アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。「ispace」の月着陸船は、2022年にも打ち上げられましたが、その後の月面着陸には失敗していました。今回の再挑戦で成功すれば、日本の民間企業としては初の快挙となり、現在