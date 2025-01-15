¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« ¿åÌîÎÃ»Ò¥­¥ã¥¹¥¿ー¡ä 2022Ç¯¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î½»Âð¤ÇÁÄÉãÊì¤È·»¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ºÛÈ½¤ò¼èºà¤·¤¿ÉÍ¾¾Áí¶É¡¦ÌîÅÄµ­¼Ô¤ËÊ¹¤­¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤É¤³¤Þ¤ÇÀÕÇ¤Ìä¤¨¤ë¡©»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ä²ÈÂ²3¿Í»¦³²¤ÎÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò30Ç¯¡ÖÊÌ¿Í³Ê¡×¤ÎÂª¤¨Êý¡Úµ­¼Ô²òÀâ¡Û ¡ãÉÍ¾¾Áí¶É ÌîÅÄÛÙÎ¤µ­¼Ô¡ä ºÛÈ½Ãæ¤ÎÃË¤Ï»æ¤È¥Ú¥ó¤Ç¤·¤­¤ê¤Ë²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âºÂ¤êÄ¾¤·¤¿¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢2»þ´ÖÈ¾¤ÎÈ½·è¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¤¬